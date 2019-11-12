З’явилося відео нічної смертельної ДТП у Києві

Столичні слідчі повідомили про підозру винуватцю смертельної ДТП на Осокорках. Правоохоронці призначили ряд експертиз для встановлення механізму та причин автопригоди. Про це повідомляє паблік “Київ Оперативний”.

Автопригода сталася вчора ввечері біля станції метро «Осокорки» на проспекті Миколи Бажана. Нагадаємо, що внаслідок зіткнення автомобілів Renault та Lexus, останнього викинуло на тротуар, де йшла пара. На жаль, 20-річна дівчина померла одразу, а 23-річного хлопця госпіталізували до лікарні.

Стало відомо, що за кермом Lexus (AA3901BC) знаходився 21-річний юнак Грабницький Михайло, який на момент аварії знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Малолітнього п’яницю було затримано в порядк статті 208 КПК України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі звертаються до суду із клопотанням щодо його арешту.