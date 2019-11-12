У Китаї понад 50 дітей постраждали через розпорошений хімікат в дитсадку

На півдні Китаю чоловік пробрався в дитячий сад і розпорошив їдкий хімікат. В результаті постраждали 51 дитина і троє вихователів. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Сіньхуа.

Інцидент стався напередодні, 11 листопада, в місті Кайюань в провінції Юньнань. Двоє людей серйозно постраждали, але загрози їхньому життю немає.

Підозрюваного було затриманио за годину. Ним виявився 23-річний чоловік. За даними поліції, він заявив, що скоїв цей злочин для “помсти суспільству”.

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