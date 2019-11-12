Ирина Билык кардинально сменила имидж

Известная украинская певица Ирина Билык любит наряжаться в эпатажные наряды. В этот раз исполнительница зашла дальше – кардинально сменила имидж.

На своей странице в социальной сети Instagram Ирина Билык опубликовала фотографию в образе роковой женщины. Поклонники были удивлены такой резко смене имиджа, ведь певица перекрасила волосы в красный цвет и вообще перестала быть похожа на блондинку, которая пела песню «Нас нет».

Украинская артистка позирует на снимке в мужской рубашке цвета хаки. Подчеркивают всю брутальность образа красные подтяжки, которые гармонируют со цветом волос и красной помадой. Вызывающий взгляд, который говорит о готовности действовать, направлен в сторону. На руках выделяется массивный перстень с черным камнем.

В своей публикации звезда украинской эстрады решила пообщаться со своими подписчиками про красную попаду. Как выяснилось, для певицы помада такого оттенка говорит о независимости и уверенности в себе. По словам 49-летней артистки, носить красный цвет — это очень смело.

: u-news.com.ua