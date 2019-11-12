«Ми дали українцям зброя» Росії розлютували слова Помпео про війну на Донбасі

США надають Україні оборонне озброєння для боротьби з Росією.
З такою заявою виступив державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю WCSC. За його словами, Вашингтон хоче переконатися, що Кремль не зможе заподіяти страждання українському народові.
«Попередня адміністрація вирішила надати ковдри. Ми дали українцям справжню зброю, щоб вони могли битися з росіянами», – сказав Помпео.
Він додав, що пишається політикою адміністрації Дональда Трампа щодо України.
Заява Помпео розлютило росіян. Так, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич звинуватив США в провокації конфлікту на Донбасі.
«Поставляючи зброю Україні, США переслідувала виключно свої інтереси. Їм конче був потрібен пожежа в центрі Європи, у безпосередній близькості від кордонів з Росією», – заявив він.