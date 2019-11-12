Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Ми дали українцям зброя» Росії розлютували слова Помпео про війну на Донбасі

12.11.2019

США надають Україні оборонне озброєння для боротьби з Росією.

З такою заявою виступив державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю WCSC. За його словами, Вашингтон хоче переконатися, що Кремль не зможе заподіяти страждання українському народові.

«Попередня адміністрація вирішила надати ковдри. Ми дали українцям справжню зброю, щоб вони могли битися з росіянами», – сказав Помпео.

Він додав, що пишається політикою адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Заява Помпео розлютило росіян. Так, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич звинуватив США в провокації конфлікту на Донбасі.

«Поставляючи зброю Україні, США переслідувала виключно свої інтереси. Їм конче був потрібен пожежа в центрі Європи, у безпосередній близькості від кордонів з Росією», – заявив він.

 

Читайте також:   Березовець: вираз облич Разумкова і Крулько, коли Вакарчук говорить про загрози демократії у зв'язку з розпуском ЦВК, безцінне
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *