«Кричали «Руська к*рва» і зігували!» Скабеева закотила істерику через українських ультрас

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева влаштувала скандал в прямому ефірі через кричалок львівських ультрас. Вона раптом згадала про те, як українці провчили сербських фанатів «русского мира» на «Львів Арені» 7 червня.

За її словами, футбольні фани вигукували матюки в адресу сербських уболівальників, а також нібито «зігували». Бурхливою реакцією рупор Кремля вибухнула в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» телеканалу «Росія 1»

«Під час виконання національного гімну Сербії вже на матчі збірних у Львові чи не всі 30 тисяч українських вболівальників скандували «Руська к*рва!» і «зігували» під бандерівські гасла! Загалом все те, що в цивілізованому світі неможливо і називають хуліганством, в Україні в порядку речей!» – скипіла одіозна пропагандистка.