На посаду Яременка претендують п’ять депутатів від “Слуги народу” – Арахамія

На посаду голови комітету парламенту з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва замість Богдана Яременка претендує п’ятеро кандидатів від “Слуги народу”.

Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія, – передає Інтерфакс-Україна.

“У нас буде праймеріз, у нас п’ять кандидатів, я всіх не пам’ятаю”, – сказав Арахамія журналістам після закінчення засідання фракції ввечері в понеділок у Києві.

За його словами, серед кандидатів на посаду голови комітету Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук. Крім того, Арахамія дав зрозуміти, що фракція в понеділок підтримала заяву Яременко про складання повноважень голови профільного комітету.

Відповідаючи на репліку журналістів, що немає рішення фракції на заяву Яременко про відставку, Арахамія сказав: “Як немає?! Тільки що”.

Голова фракції також повідомив, що рішення про відставку Яременко парламент розгляне в 15 листопада.

Пізніше народний депутат фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці у Фейсбук, що на засіданні фракції було розглянуто заяву Яременко про відставку з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

“Богдан Яременко жодним чином не порушив ні закон, ні обіцянки, дані виборцям і команді, яка висунула його кандидатом в депутати. Разом з тим, написавши заяву, він вчинив як патріот і професійний дипломат, розуміючи, які можуть бути ризики не стільки для партії, як для українського парламенту і країни в цілому на міжнародній арені. І ми дякуємо йому за це”, – написала Кравчук.

Також вона висловила надію, що Яременко продовжить працювати у складі комітету з зовнішньої політики і фракції.

Крім того Кравчук назвала імена претендентів на посаду голови комітету – Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш і Олександр Мережко.