Україна втрачає 25 тисяч доларів на годину з-за імпорту електроенергії з Росії, — експерт

Через імпорту електроенергії з РФ Україна втрачає 25 тисяч доларів в годину, а в перспективі це загрожує зменшенням потужностей вітчизняних енергокомпаній і скороченням робочих місць.

Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокип в ефірі каналу «Хвиля».

Експерт нагадав, що в ніч на 5 листопада було імпортовано рекордний обсяг електроенергії з РФ — 1,2 ГВт, і при такому обсязі Україна втрачає 25 тис. доларів на годину.

«Наприклад, вночі цей гігават, який прийшов, якщо це був годину, то там була 1,2 гігават-година, тобто близько 25 000 доларів. Ми віддаємо їх з нашої економіки. Це в годину. Це був пік (в ніч з 4 на 5 листопада — Авт.). Само собою, що понад все, це загроза і скорочення кількості робочих місць. Так, ми не імпортуємо паливо, але у кінцевого продукту високий рівень доданої вартості. По любому краще тут робити з імпортної, ніж імпортувати кінцевий продукт», — сказав Прокип.

Експерт також зазначив, що імпорт електроенергії з РФ буде мати негативні наслідки для вітчизняної генерації, яка буде скорочуватися: «Це, грубо кажучи, падіння ВВП, це скорочення робочих місць. Цей висновок якихось потужностей в консервацію, а потім взагалі невідомо що з ними буде».