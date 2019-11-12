У столиці під час пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка

11 листопада, о 20:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, на просп. Перемоги, 114/2, що у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua

До місця виклику було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в квартирі на 14-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 21:10 бійці локалізували пожежу, а о 21:16 – ліквідували.

“Під час гасіння пожежі, в квартирі було виявлено тіло чоловіка 1979 року народження”,-йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено особисті речі та меблі, закопчені стіни та стеля квартири.

На місці події було задіяно 6 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення займання та обставини смерті людини наразі з’ясовуються.