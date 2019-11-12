“Мама любить швидкість”: журналісти показали 24 квартири й 17 авто Дубінського

Народний депутат фракції “Слуга народу”, ексжурналіст Олександр Дубінський, його дружина і його матір володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями.

Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів

Джерело: розслідування “Наших Грошей” на Bihus.Info

Деталі: Центрвиборчком вимагає від новообраних кандидатів у народні депутати заповнити електронні декларації.

Водночас, Національне агентство з питань запобігання корупції дозволяє нардепам оприлюднити декларацію за минулий рік 1 квітня 2020 року.

Розслідувачка Олена Козаченко вважає, що Дубінський відмовився показати свої статки одразу після обрання нардепом через велику кількість автівок і нерухомості, яким володіє він, його дружина і його мати.

Журналістка з’ясувала, що протягом 5 років він купив 10 автомобілів, 7 із них – марки Mercedes Benz.

Крім того, у його матері за останні 5 років з’явилося 7 автівок, серед яких найдорожча – Maserati Coupe Cambiocorsa.

“Гараж” своєї мами нардеп пояснив тим, що “мама любить швидкість”.

В 2014 році Дубінський придбав дві квартири по 100 тисяч доларів у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі.

У Київській області нардеп володіє шістьма земельними ділянками із заміським будинком.

Також є в нього будинок у Солом’янському районі Києва, квартира в елітному ЖК “Французький квартал” на Печерську і квартира на Теремках.

Нажиту нерухомість пояснює своїм “журналістським талантом”.

Крім того, 7 квартир, більшість з яких знаходиться поруч із квартирами чоловіка, записані на його дружину. За 3 роки вона вклала у нерухомість 300 тисяч доларів.

Іще 19 об’єктів нерухомості загальною вартістю близько мільйона доларів оформила на себе за 4 роки мати нардепа.

Журналісти відзначають, що значна частина нерухомості з’явилася у матері напередодні парламентських виборів. Зокрема, квартира на 100 кв.м на Подолі та 5-кімнатна квартира в центрі столиці.