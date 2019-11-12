Калузький губернатор: Путін підтримав ідею святкування закінчення монголо-татарського ярма

Президент РФ Володимир Путін підтримав ініціативу про встановлення всеросійської пам’ятної дати закінчення Великого стояння на річці Угрі в 1480 році, яке, як вважається історично, поклало кінець монголо-татарському ігу. Про це заявив губернатор Калузької області Анатолій Артамонов.

«У питанні увічнення історичної події з нами солідарно абсолютна більшість жителів нашої країни. Нас підтримують федеральні міністерства, фракції в Держдумі, Російська академія наук <…> І головне, нас підтримав у цій нашою ініціативою президент країни Володимир Володимирович Путін», — цитує Артамонова ТАСС.

Глава регіону висловив сподівання, що день закінчення Великого стояння на річці Угрі скоро стане загальноросійським святом. «Президент називає головним ресурсом, міццю Росії історичну пам’ять. Щоб цей ресурс не висихав, ми повинні його дбайливо зберігати, передавати його з покоління в покоління, цінувати здобутки наших предків», — сказав губернатор.

У Калузькій області день закінчення Великого стояння на річці Угрі відзначається з 2017 року. В рамках святкування проводять реконструкцію битви. У червні цього року в Держдуму був внесений законопроект про День закінчення Великого стояння на Угрі — ініціатива виходить від Калузької області. Проти цієї ідеї виступають влади Татарстану. У республіці заявили, що свято роз’єднає росіян і татар, «викличе негативні суспільно-політичні наслідки». Після цього розгляд законопроекту в Держдумі було відкладено.

Велике стояння на Угрі 1480 року вважається моментом набуття незалежності Російської держави зі столицею в Москві, його учасниками стали війська Івана III і хана Великої Орди Ахмата. 11 листопада 1480 війська Ахмата покинули поле битви.