Жителям Далекого Сходу запропонували повернути попередній вік виходу на пенсію

Жителям Далекосхідного федерального округу (ДФО) потрібно повернути попередній вік виходу на пенсію — 55 років для жінок і 60 для чоловіків. З такою ініціативою виступив глава комітету Держдуми з регіональної політики, проблем Півночі і Далекого Сходу Микола Харитонов, пишуть «Известия».

Парламентарій вважає, що населення, яке проживає в суворих кліматичних умовах, заслуговує особливих привілеїв. «ДФО — особлива територія з суворими кліматичними умовами. Для того, щоб люди туди приїжджали і залишалися, потрібна особлива мотивація. Одним з її елементів міг би стати перегляд параметрів пенсійної системи», — зауважив Харитонов.

За його даними, в даний час спостерігається відтік жителів з північних регіонів, і він помітно зріс після пенсійної реформи. За словами депутата, жителям ДФО необхідно дати поблажку ще по трьом причина: невисока купівельна спроможність населення, низькі зарплати і маленька тривалість життя.

Харитонов повідомив, що вже направив свою пропозицію на адресу уряду і навіть підготував законопроект, який зараз знаходиться на стадії обговорення. Експерти вважають, що ініціатива не буде підтримана, оскільки інші регіони з важкими кліматичними умовами теж можуть вимагати преференцій.

Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав поправки в закони, пов’язані з пенсійною реформою. Було затверджено поступове підвищення з 2019 року пенсійного віку з 55 до 60 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.

Спочатку законопроект про пенсійну реформу підтримали лише депутати «Єдиної Росії». Росіяни залишилися незадоволені ініціативою парламентарів і почали влаштовувати мітинги і пікети по всій Росії.

Пізніше Володимир Путін заявив, що чудово розумів, що за збільшенням пенсійного віку буде критика. «Такі речі — вони неприємні. Ясно, що ніякого захоплення не викликають», — сказав глава держави. З приводу пенсійної реформи висловився також прем’єр Дмитро Медведєв. Він заявив, що це було найважчим рішенням для влади за останнє десятиліття.