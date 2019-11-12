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Жителям Далекого Сходу запропонували повернути попередній вік виходу на пенсію

12.11.2019

Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Жителям Далекосхідного федерального округу (ДФО) потрібно повернути попередній вік виходу на пенсію — 55 років для жінок і 60 для чоловіків. З такою ініціативою виступив глава комітету Держдуми з регіональної політики, проблем Півночі і Далекого Сходу Микола Харитонов, пишуть «Известия».

Парламентарій вважає, що населення, яке проживає в суворих кліматичних умовах, заслуговує особливих привілеїв. «ДФО — особлива територія з суворими кліматичними умовами. Для того, щоб люди туди приїжджали і залишалися, потрібна особлива мотивація. Одним з її елементів міг би стати перегляд параметрів пенсійної системи», — зауважив Харитонов.

За його даними, в даний час спостерігається відтік жителів з північних регіонів, і він помітно зріс після пенсійної реформи. За словами депутата, жителям ДФО необхідно дати поблажку ще по трьом причина: невисока купівельна спроможність населення, низькі зарплати і маленька тривалість життя.

 

Харитонов повідомив, що вже направив свою пропозицію на адресу уряду і навіть підготував законопроект, який зараз знаходиться на стадії обговорення. Експерти вважають, що ініціатива не буде підтримана, оскільки інші регіони з важкими кліматичними умовами теж можуть вимагати преференцій.

Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав поправки в закони, пов’язані з пенсійною реформою. Було затверджено поступове підвищення з 2019 року пенсійного віку з 55 до 60 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.

Спочатку законопроект про пенсійну реформу підтримали лише депутати «Єдиної Росії». Росіяни залишилися незадоволені ініціативою парламентарів і почали влаштовувати мітинги і пікети по всій Росії.

Пізніше Володимир Путін заявив, що чудово розумів, що за збільшенням пенсійного віку буде критика. «Такі речі — вони неприємні. Ясно, що ніякого захоплення не викликають», — сказав глава держави. З приводу пенсійної реформи висловився також прем’єр Дмитро Медведєв. Він заявив, що це було найважчим рішенням для влади за останнє десятиліття.

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