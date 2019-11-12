Радісна Анджеліна Джолі під час зйомок на Канарах

Минулого тижня мережу підірвала новина про евакуацію знімальної команди нового фільму “Вічні” (Eternals) на одному з Канарських островів – тут знайшли бомбу часів Другої світової війни. Втім, 44-річна Анджеліна Джолі не покинула острів – як і решта акторів вона зачекала, щоб роботи по знешкодженню припинилися і вже сьогодні її підловили папарацці.

Фотографи спіймали кінозірку у вільний від зйомок час. Анджеліна йшла до автомобіля без гриму, та й взагалі без макіяжу. Актриса одягла чорну сукню, доповнивши його коричневої сумкою і сонцезахисними окулярами від Dior.

: bilshe.com

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