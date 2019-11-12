У Путіна заявили, що вони погодили з Меркель особливий статус для Донбасу в законодавстві України

У понеділок відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої сторони обговорили Україну, Лівію і Сирію. Про це повідомила в понеділок прес-служба Кремля.

«Проведене грунтовне обговорення питань врегулювання ситуації в Україні, зокрема, з урахуванням підписаної в (Тристоронньої — Ред.) Контактній групі представниками Києва, Донецька і Луганська «формули Штайнмайера», а також розведення збройних сил та засобів на «пілотних» дільницях в районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте і початку цього процесу біля села Петрівське», — йдеться в повідомленні.

Президент Росії і канцлер Німеччини зазначили важливість повного і неухильного дотримання мінського «Комплексу заходів» 2015 року та інших домовленостей, спрямованих на сприяння врегулювання конфлікту.

При цьому в прес-службі Кремля стверджують, що в ході розмови була підкреслена необхідність закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України».

За даними Кремля, сторонами був «підтверджено налаштованість на подальшу координацію зусиль Росії та Німеччини в «нормандської четвірці», в тому числі в плані підготовки можливого саміту в цьому форматі».

Також в розмові була порушена тематика ведуться тристоронніх — з участю представників Росії, України і Комісії ЄС — переговорів про умови транзиту російського газу через територію України.