Чергова реформа від Верланова: Людина львівського «конвертатора» Василя Костюка Орест Вітик призначений головою Київської податкової

Керувати Київською обласною податковою службою буде страшенний корупціонер і «схематозник» Орест Вітик, який до останнього часу обіймав посаду заступника ГФС у Львівській області.

Дане призначення таємно затверджено і підписано не менш скандальним головою податкової служби України Сергієм Верлановым. Орест Вітик є ставлеником відомого львівського «конвертатора» Василя Костюка, а також курирує фінансові схеми Львівської тютюнової фабрики.

Як ми бачимо, глава податкової служби України Сергій Верланов не зацікавлений в призначеннях досвідчених фахівців на ключові посади фіскального відомства, а зміцнює свою команду корупціонерами під стать собі. В принципі все ясно, хлопці зібралися рубонути бабла. Відкритим залишається лише одне питання. Скільки грошей заніс Верланову «обнальщик» Василь Костюк за призначення Вітика? Або тут йде суто командна гра на розграбування нашої країни?

Орест Вітик, Василь Костюк та схеми Львівської тютюнової фабрики

Вітик – один з найбільш корупційних податківців Львівської області, який під прикриттям «реформи» податкової, через переклад, повинен отримати підвищення в інтересах своїх «бенефциаров».

Я писав що працюючи з 2012 у Львівській обласній ГФС, на різних посадах пов’язаних з контролем підакцизних товарів, Орест Дмитрович прикривав нелегальну роботу Львівської тютюнової фабрики в інтересах її власника Григорія Козловського.

У завдання Вітика, особливо з 2016 року, коли він став заступником начальника ГУ ДФС Львівській області, входить як не втручання у нелегальний збут продукції ЛТФ, та і блокування перевірок податкової за скруткам фабрикою ПДВ та взаємодії з конвертаційними центрами.

Маніпуляції з ПДВ Львівської тютюнової фабрики проходили не без участі головного «обнальщика» і «конвертовщика» Львівської області Василя Костюка, який, як і Григорій Козловський, є куратором роботи Ореста Вітика.

В підтвердження даної інформації публікую аналітичну довідку та схему про те, як Львівська тютюнова фабрика через безтоварні операції за вісім місяців 2019 року «відмила» 60 млн. грн. ПДВ.

Такі схеми, при бажанні керівництва Львівської ГФС виявляються в три кліка на комп’ютері, а присікаються однієї комплексною перевіркою.

Але виходячи з того, що курирував цю «тему» саме Орест Вітик, дана аналітика не отримувала ходу і лежала у нього під сукном.

Аналітика для непосвяченого в податкові тонкощі людини буде виглядати мудрованою, але сподіваюся, що українські правоохоронці знайдуть у ній багато цікавих даних досудового розгляду і з’ясування того, чому Орест Вітик не помітив нанесення збитків державі у такому розмірі і скільки отримав від цієї суми за своє невтручання.

Для спрощення розуміння того, як все працює намалював невелику схему.

В теорії все виглядає так:

Львівська табачка виробляє сигарети і продає їх два рази, обидва нелегально.

Перший раз за готівку продає самі цигарки, без документів, генеруючи кеш і втрачаючи з поля зору податкової подальший шлях сигарет.

Таким чином вони зазвичай і потрапляють до контрабандистів.

Друга продаж – це продаж документів, але вже без самого товару.

Документи купують конвертаційні центри, які продають їх скрутчикам ПДВ та замовникам обналічки за готівку.)

У цьому ланцюжку товар не потрібен, потрібні папери для звіту в податкову.

Продаючи документи, фабрика отримує від конвертовщиков безнал, за який віддає їм нал за вирахуванням відсотка.

Зазвичай на другій або третій перепродажу сигарет за документами вони перетворюються в інший товар.

Зерно, будматеріали і т. д. залежно від того, що потрібно замовнику скрутки ПДВ і переведення в готівку грошей.

Ну а тепер сама аналітика з купою цифр і назв компаній, прочитавши яку ви дізнаєтеся, як за вісім місяців цього року ЛТФ скрутила 60 мільйонів гривень ПДВ.

І задумаєтеся над тим, чому Орест Вітик йде на підвищення в нову податкову, а не в СІЗО?

Сподіваюся Голова податкової Сергій Верланов не пропустить цю інформацію повз себе. Інакше це буде вже виглядати дивно.

Приємного чтива.

Структура «Львівської тютюнової фабрики» налічує 3 підприємства:

ТОВ “МАРВЕЛ ТОБАККО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП” (40299515),

ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” (37741731)

ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” (36929041).

1.) ТОВ “МАРВЕЛ ТОБАККО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП” за січень – серпень 2019 року жодного разу не вийшло на позитивні значення по податку на додану вартість

(середньомісячний показник складає (-140 770,74 тис. грн.),

а показник об’єкта оподаткування з податку на прибуток за І Півріччя 2019 року склав 1 441,38 тис. грн. (сплачено до бюджету 259,45 тис. грн.).

У І Півріччі 2019 року балансова вартість основних засобів ТОВ “МАРВЕЛ ТОБАККО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП” склала 688 140,79 тис. грн., а саме:

Ø 4 група (машини та обладнання) – 688 140,79 тис. грн.

Дани підприємство займається виробництвом цигарок ТМ “Марвел”, які в подальшому реалізуються на ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” та ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД”.

Податковий кредит формується за рахунок придбання тютюнової сировини ферментованої у ТОВ “АТ 2015” (34255323) – 50,85% від усього податкового кредиту та імпортних операцій з придбання пакувальної лінії, перфораційних систем, тютюну, тощо, які займають 38,34% податкового кредиту.

2.) ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” за січень – серпень 2019 року вийшло на позитивні значення по податку на додану вартість лише в червні та серпні, при цьому сплативши 2 412,57 та 20 439,98 тис. грн. у відповідних звітних періодах, альо все одне середньомісячний показник задекларованого податку складає (-8 301,25) тис. грн., а показник об’єкта оподаткування з податку на прибуток за І Півріччя 2019 року склав 3 656,0 тис. грн. (сплачено до бюджету 658,08 тис. грн.).

У І Півріччі 2019 року балансова вартість основних засобів ТОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” склала 17 350,97 тис. грн., а саме:

Ø 4 група (машини та обладнання) – 17 350,97 тис. грн.

Дани підприємство займається виробництвом цигарок, які в подальшому реалізуються на ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” – 93,68% продаж, а незначна частина (близько 1,37% реалізації) відвантажується на експорт до Молдови (ТзОВ “АЛТАЙ”. р. Кам’янка, вул. Колодязна 5, Молдова).

Податковий кредит формується за рахунок придбання тютюнової сировини ферментованої у ТЗОВ “ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД №1” (39789769) та ТОВ “АТ 2015” (34255323) – 54,4% від усього податкового кредиту та імпортних операцій з придбання полиць пластикових для реклами тютюнових виробів (Ізраїль), джгути із штучних волокон ацетату (Китай), тютюнові ароматизатори (Німеччина), тощо, які займають 25,62% податкового кредиту.

Також 15% податкового кредиту в 2019 році було сформовано за рахунок придбання у ТОВ “МАРВЕЛ ТОБАККО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП” пакувальної лінії та лінії для виробництва сигарет з фільтром.

3.) ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” за січень – серпень 2019 року сплатило до бюджету по податку на додану вартість 4 121,03 тис. грн. (середньомісячний показник складає 515,4 тис. грн.), а показник об’єкта оподаткування з податку на прибуток за І Півріччя 2019 року склав 10 716,0 тис. грн. (сплачено до бюджету 1 928,88 тис. грн.).

У І Півріччі 2019 року балансова вартість основних засобів ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” склала 61 976,597 тис. грн., а саме:

Ø 4 група (машини та обладнання) – 519,84 тис. грн.

Ø 5 група (транспортні засоби) – 25 402,61 тис. грн.

Ø 6 група (інструменти, прилади, інвентар) – 35 256,4 тис. грн.

Ø 9 група (інші основні засоби) – 797,75 тис. грн.

Дани підприємство займається виробництвом цигарок, які в подальшому реалізуються на «не платників пдв» — 36,44% податкових зобов’язань та цілу низку інших контрагентів – покупців, які займають не більше 3% кожний (детальний перелік покупців наведено в додатку до аналітики). Податковий кредит формується за рахунок придбання сигарет та сигарел у ТЗОВ “ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА” – 68,03% від усього податкового кредиту та ТОВ “МАРВЕЛ ТОБАККО ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП” – 27,18%.

Проаналізувавши покупців ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” було встановлено низку сумнівних новостворених підприємств з ознаками ризиковості (кількість працівників менше 3 осіб, відсутні основні засоби, придбання однієї групи товарів, а реалізація іншої). Отже, в 2019 році ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” реалізувало сигарети на наступних ризикових контрагентів-покупців:

Ø ТОВ “СІТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ” (41868452) на загальну суму пдв 12 185,5 тис. грн. Слід зазначити, що податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “ЕРІКА ЛТД” (42869572), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “СПЕЦРЕНТА” (42190973), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація соняшника, ячміню, кукурудзи, автомобільних запчастин, хлібобулочних виробів, тощо.

Ø ТОВ “ПРОФІТ ТРЕЙД ПЛЮС” (41023265) на загальну суму пдв 4 104,0 тис. грн. Реалізація здійснювалася на ТОВ “СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ” (42847412), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація олії соняшникової, кришок для унітазу, дозатори для мила , тощо.

Ø ТОВ ТОВ “СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ” (41206751) на загальну суму пдв 4 612,9 тис. грн. Слід зазначити, що податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “АЛЬЯНС ТЮТЮН” (41859207), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “ЕТАЛЬ” (40127920), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація соняшника, кукурудзи, автомобільних запчастин, напоїв, тощо.

Ø ТОВ “КОМПАНІЯ ВІРДЖІНІЯ” (41858842) на загальну суму пдв 3 841,7 тис. грн. Слід зазначити, що податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “МАКСІ ТОРГ ЛТД” (42292181), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “СІРІОН ГРУП” (42993853), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація сонячні модулі, послуги з обслуговування, ремонтні роботи, автозапчастини, тощо.

Ø ТОВ “КИСЕТ” (33561090) на загальну суму пдв 3 580,4 тис. грн. Слід зазначити, що всі податкові накладні на реалізую у даного підприємства заблоковані. Реалізація здійснювалася на ТОВ “ЕРІКА ЛТД” (42869572), яке в подальшому відвантажувало аналогічний товар на ТОВ “СПЕЦРЕНТА”, де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація соняшника, ячміню, кукурудзи, автомобільних запчастин, хлібобулочних виробів, тощо.

Ø ТОВ “МІСЬКПРЕСА” (42475767) на загальну суму пдв 2 649,4 тис. грн. Слід зазначити, що сформувавши податковий кредит за рахунок сигарет, підприємство в подальшому надає рекламні та інформаційні послуги.

Ø ТОВ “ГОРИЦВІТ СЕРВІС” (43105936) на загальну суму пдв 2 505,0 тис. грн. Слід зазначити, що придбавши сигарети, підприємство нікуди їх не реалізувало. За весь період діяльності зареєстровано лише 3 податкові накладні на «платників» на загальну суму пдв 158,83 тис. грн. При цьому відсутні власні чи орендовані складські приміщення для зберігання придбаних у ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” цигарок.

Ø ТОВ “СХІД-ОПТ” (42582748) на загальну суму пдв 2 341,9 тис. грн. Реалізація здійснювалася на ТОВ “ДЕС ТРЕЙД ЛТД” (42877295), де відбувався пересорт (зміна товарної позиції) і здійснювалася реалізація автомобіля, автобуса, одягу, соняшника, будівельних робіт, труб, тощо.

Аналогічна ситуація прослідковується ще по низці підприємств – покупців ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД”, а саме:

ТОВ “ЕТАЛЬ” (40127920) на загальну суму пдв 2 134,3 тис. грн.,

ТОВ “ОПТТОРГ-15” (39691520) на загальну суму пдв 2 257,3 тис. грн.,

ТОВ “РОДОНІТ-Р” (42568442) на загальну суму пдв 2 180,5 тис. грн.,

ТОВ “РАНГ ГРУП” (42393522) на загальну суму пдв 1 905,6 тис. грн.,

ТЗОВ “КООП ТОРГ СЕРВІС” (39954133) на загальну суму пдв 1 824,5 тис. грн.,

ТОВ “ТМ-СТИЛЬ” (39072340) на загальну суму пдв 1 605,4 тис. грн.,

ТОВ “НОРТВЕСТ” (40497244) на загальну суму пдв 1 560,6 тис. грн.,

ТОВ “РЕЙТИНГ” (40973971) на загальну суму пдв 1 230,7 тис. грн.,

ТОВ “УКР-ТЮТЮН” (42138227) на загальну суму пдв 1 188,3 тис. грн.,

ТОВ “СМ-ОК” (41933149) на загальну суму пдв 1 141,7 тис. грн.,

ТОВ “СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ” (42847412) на загальну суму пдв 1 102,1 тис. грн.,

ТОВ “ВІНТАЙМ” (41757171) на загальну суму пдв 1 059,0 тис. грн.

ТОВ “ГЕЛІОС ДІСТРІБЮШИН” (42727258) на загальну суму пдв 1 039,4 тис. грн.

Враховуючи все вищенаведене, можна припустити, що ТОВ “ТД “ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД” реалізовує тютюнову продукцію власного виробництва за готівкові кошти невстановленим третім особам, потім реалізує товар повторно вже документально (лише на паперових носіях), таким чином списує з балансу підприємства товарні залишки та “розпродає” податковий ліміт за відповідну винагороду ряду сумнівних підприємств, які в подальшому, отримавши податковий кредит з номенклатурою сигарети, які вже реалізовують зовсім інші товари та послуги.

Загальна сума ПДВ по всім вищеописаним контрагентам – покупцям складає близько 60 699,1 тис. грн. При цьому слід зазначити, що в аналітичній довідці охоплено лише найбільших контрагентів, з якими сума взаємовідносин за 2019 рік перевищує 1 млн. грн. ПДВ.

Євген Плинский

“Телеграф”