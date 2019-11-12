На Львівщині школярів відправили на безстрокові канікули через зрив опалення

Учнів шкіл у Новому Роздолі на Львівщині відправили на безстрокові канікули через зрив опалювального сезону. Тепло у тамтешніх школах з’явиться не раніше грудня.

«Наразі кінцевої дати немає. Для того, щоб ми уникнули масового захворювання учнів», – цитує «УНІАН» в. о. міського голови Нового Роздолу Ірину Кравець.

Дитячі садки обігрівають електричними камінами. Дітей об’єднання єднали у групи. Зазначається, що схожа ситуація в сусідньому місті – Новояворівську.

За словами голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, одне з державних підприємств вже готується до виїзду у Новий Роздол, щоб запустити тепло.