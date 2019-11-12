У Києві на Бессарабці троє іноземців влаштували конфлікт і побилися між собою

В ніч на 12 листопада в центрі Києва, біля Бессарабського ринку, стався конфлікт, який переріс у бійку. На щастя, обійшлося без серйозних травм, а учасники бійки спокійно розійшлися по домівках.

Компанія з трьох чоловіків-іноземців почала конфлікт з іншою компанією близько 03:40 ночі. Все це супроводжувалося криками і бійкою. Хтось із хлопців чекав продовження історії, але були й ті, хто намагався вирішити ситуацію мирним шляхом, повідомляє місцеве видання.

Все б нічого, але троє товаришів по черзі відтягували один одного від місця розвитку подій. Але в якийсь момент дружня допомога і підтримка переросла в бійку між собою. «Рингом» стали всі тротуари поруч з Бессарабським ринком. Друга сторона конфлікту пішла з поля зору, а кулачні бої трьох товаришів тільки набирали обертів.