«Всім повилазило?» Маруся Звиробий вказала на брехня влади про відведення військ, інфографіка

Ветеран війни в Донбасі Маруся Звиробий звинуватила президента Володимира Зеленського та всю українську владу в тому, що вони надають суспільству інформацію, зовсім протилежний реальності.

Мова йде про розведення сил на лінії фронту.

Виявилося, що на територію, яку залишили українські війська в рамках розведення військ у Станиці Луганській, не має права заходити ні один озброєний представник української влади: ні Нацгвардія, ні прикордонники, і навіть слідча група поліції не може выхать, маючи зброю.

«Ці свідоцтва про реальну ситуацію кардинально суперечать заявам української влади, яка напередодні розведення поблизу Золотого-4 переконувала українців, що після відходу військ територію будуть патрулювати українська поліція і Нацгвардія. Малоймовірно, що на різних ділянках розведення будуть діяти різні правила. Не дивно, що представники російської гібридної армії в Донбасі заявляли, що в разі появи української поліції в Петровськом, з якого ВСУ нещодавно вийшли, туди «симетрично» зайде «міліція ДНР», — зазначила Звиробий.

На її думку, президент Володимир Зеленський за лохів тримає всіх українців.

«Мало того, що воно саме лох, так воно лошит весь наш народ. Вистачить вже називати ФСБ Зеленським! Всім повилазило???», — додала вона.

Нагадаємо, зараз йде так зване розведення сил на Донбасі. Процес вже запустили в Золотому, Петровському і Станиці Луганської.

Розведення сил на Донбасі

(Інфографіка ТСН)