ДТП на Театральній: Volkswagen збив жінку на переході (відео)

У Вінниці по вулиці Театральній сталася дорожньо-транспортна пригода

Водій автомобіля Volkswagen перетнув подвійну суцільну лінію та збив на нерегульованому пішохідному переході жінку. Чоловік одразу запропонував потерпілій допомогу та посадив її до своєї автівки. Працівники патрульної поліції розшукали правопорушника та виписали на нього 2 постанови.

Відео інциденту опублікував в мережі Ситуаційний центр Вінниці.

Вранці 8 листопада камери Ситуаційного центру Вінницької міської ради зафіксували правопорушення: водій автомобіля Volkswagen на вулиці Театральній перетнув подвійну суцільну лінію та не надав переваги в русі пішоходу на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого дівчина впала.

Не відомо, чи зазнала потерпіла ушкоджень, оскільки водій одразу вийшов з автомобіля та запропонував їй допомогу, після чого посадив до своєї автівки. Дівчина не зверталась до поліції, тому факт ДТП не зареєстровано.

Однак водій порушив правила дорожнього руху. Завдяки відеозапису, який передали патрульним з Ситуаційного центру, порушника вдалось знайти. Працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП патрульної поліції сьогодні, 11 листопада, встановили спочатку автомобіль, а згодом і особу чоловіка, який в той момент був за кермом.

На порушника винесли 2 постанови: за перетин подвійної суцільної лінії та за ненадання переваги в русі пішоходу.

: glavcom.ua