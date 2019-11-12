Лесе Никитюк предрекли скорое замужество

Музыкальный продюсер, солист The Maneken и муж певицы ONUKA Евгений Филатов раскрыл о себе факт, который поразил даже Лесю Никитюк.

На съемках шоу Нового канала Евгений Филатов рассказал о своем предке.

Об этом пишет Клатч.

– Мой прапрадед был цыганским бароном, – вспоминает Филатов. – Когда я был маленьким, мне бабушка рассказала эту историю. А когда я только научился ходить и сделал характерное цыганское танцевальное движение, все сразу сказали: «О, через несколько поколений проявились корни».

– А глаза-то карие, поэтому я верю! – заявила Леся Никитюк. – Женечка, еще просьба, посмотри на ладошку, когда я выйду замуж?

– Вижу длинную тропу, и на пересечении двух дорог тебе встретится путник, который принесет удачу, – отреагировал Филатов. Вот и понимай, как хочешь!

В команде вместе с Евгением играли премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов и артист «Квартала 95» Евгений Кошевой. Против них за победу боролись прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, артистка «Квартала 95» Елена Кравец и ее коллега по цеху Анастасия Оруджева.

: golos.ua