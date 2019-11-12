Мужчину с умственными отклонениями заставляли работать более 100 часов в неделю бесплатно

Как пишет USA Today , менеджера кафе в Южной Каролине приговорили к 10 годам лишения свободы за порабощение темнокожего работника с умственными отклонениями. Осужденный в течение пяти лет заставлял пострадавшего работать более 100 часов в неделю бесплатно, при этом часто избивал его поясом.

Однажды Бобби Пол Эдвардс, управляющий J & J Cafeteria в Конуэе (Южная Каролина) «опустил металлические щипцы в горячее растительное масло и обжег шею жертвы» за то, что тот не смог быстро приготовить жареную курицу.

В дополнение к тюремному сроку Эдвардс должен выплатить работнику Джону Кристоферу Смиту более $ 500 000 в качестве компенсации за ущерб, в том числе $ 272 000 — зарплату, которую он никогда не получал.

В течение пяти лет, согласно судебным документам, Смит, который в итоге стал поваром, должен был работать более 100 часов — с 6:00 до 23:00, с понедельника по субботу, и с 6:00 до 14:00 в воскресенье — без выходных и без оплаты.

Согласно судебным документам, Эдвардс использовал «насилие, угрозы, словесные оскорбления и угрозы бросить (Смита) в тюрьму», чтобы заставить его продолжать работать в J & J.

: journalist.today