Молодий поліцейський влаштував стрілянину у харківському метро: деталі та фото ПП

У Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро «Наукова». Раніше біля харківської станції метро «Студентська» конфлікт на вулиці закінчився стріляниною.

Як повідомляють у відділі комунікацій поліції Харківській області, інформація про надзвичайну подію надійшла в чергову частину у ніч на вівторок, 12 листопада, близько 3:50. На щастя, ніхто не постраждав. Сама станція була порожня і не працювала.

На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група і психологи. Стрілець — 22-річний капрал з відділу поліції в метрополітені. Його фото в мережу виклав ресурс «Типовий Харків».

Стрілка роззброїли бійці спецпідрозділу патрульної поліції «ТОР». За даним фактом призначено службове розслідування.