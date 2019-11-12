Портников: слова Галкіна – це вирок російської телепропаганде

Гумористичний номер коміка і пародиста Максима Галкіна в Новосибірську, де він висміяв Путіна, російську пропаганду, включно з ключовими пропагандистами, а також заклопотаність путінського режиму Україною – це вирок російської телепропаганде.

Таку думку у своєму блозі висловив відомий публіцист та журналіст Віталій Портніков.

Він зазначає, вся справа в тому, що Максима Галкіна не можна назвати якимось затятим опозиціонером, його навіть не можна назвати лідером суспільних думок. Він відомий і досить забезпечена людина в Росії, важливо підкреслити, що успішність і славу він отримав саме в путінській Росії. Якщо говорити простіше, то він і є частиною тієї системи, яку в своєму номері жорстоко розкритикував.

За словами Портнікова, Галкін відразу натиснув на всі больові точки Кремля, щоб хоч якось погасити той «пожежа», який розгорівся у соцмережі після виступу пародиста була дана команда того ж Соловйову і компанії дати свою оцінку, але це не сильно допомогло, адже одна справа російським пропагандистам критикувати опозиційного якогось дрібного активіста, а інша справа критикувати і лаяти одного з своїх, який ще вчора підігравав Путіну.

