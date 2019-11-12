Ізраїль ліквідував ватажка терористів: ситуація різко загострилася

Ізраїльські військові в ніч на 12 листопада точково ліквідували одного з лідерів терористичної організації “Ісламський Джихад” Баху Абу аль-Ату.

Цей чоловік був відповідальний за щомісячні обстріл ізраїльських прикордонних міст. У відповідь на це бойовики випустили десятки ракет по Ізраїлю, включаючи центральні міста, передає Telegram-канал «Черговий по Ізраїлю».

Як уточнює РІА «Новости», терорист загинув в результаті удару по його будинку. «Вбиті палестинець і жінка, ще дві людини постраждали під час удару Ізраїлю по будинку в східній частині еш-Шеджая на сході сектора Гази», – йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я Палестини.

У Цахалі вже також відзвітували. «Ми тільки що завдали удару по командиру «Ісламського джихаду» в Газі – Бахі Абу аль-Ата. Аль-Ата був безпосередньо відповідальний за сотні терактів проти ізраїльських мирних жителів та військових», – заявили там.

Рух «Ісламський джихад», у свою чергу, випустило заяву, в якій оплакивало загиблого командира – Баху Абу аль-Ата.

Відзначається, що після спецоперації під обстрілом знаходиться вся прикордонна смуга – випущено більше 30 ракет за останні години. Сирена також звучала в центральних містах Ізраїлю: Холоні, Бат-Ямі, Рішон-ле-Ціоні та ін Навчання в школах скасовано (в центрі і на півдні).

Сирена в передмістях Реховота

Рішон, Тель-Авів, Бат-Ям, Холон

У Сдероті одна з ракета потрапила прямо в житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Одна ракета потрапила прямо в будинок

Скріншот з відео

В Ізраїлі загострилася ситуація

Скріншот з відео



