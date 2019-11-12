Зеленський намагається домовитися з Путіним, тому що цього хочуть українці, — Пристайко

Президент Володимир Зеленський намагається налагодити певна взаємодія з лідером РФ Володимиром Путіним у відповідь на очікування наших співгромадян і в інтересах України.

Про це заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в ефірі «Свободи слова» на ICTV/

«Кожен голова (українського, — ред.) держави робить чесну спробу не те щоб домовитися з Путіним, а знайти якусь можливість взаємодіяти, можливість так побудувати відносини, щоб не вмирали люди, щоб наша торгівля якщо не процвітала, то хоча б не вмирала. І я вважаю, що ми, українці, дали шанс конкретній людині — Володимиру Зеленському — стати президентом і повести цю країну вперед, не тільки розраховуємо, а вимагаємо від нього, щоб він зробив цю спробу. Він її зараз робить, ми зараз спостерігаємо «, — зазначив Пристайко.

Він додав, що Україна заради зустрічі лідерів «нормандської четвірки» виконала досить болючі для суспільства умови.

«Давайте сядемо і спробуємо домовитися. Я вважаю, що без перебільшення, це критичний момент нашої історії «, — підкреслив міністр.

У той же час Пристайко визнав, що не покладає великих надій на очікувану зустріч президентів України і Росії.

«Ми з вами — особливо ті, хто довго в цьому» бізнесі «, як я — усвідомлюємо, що навряд чи вдасться досягти якогось серйозного значного прогресу. Але, з іншого боку, не спробувати ми не можемо перед народом», — переконаний глава МЗС.