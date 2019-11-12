В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався в стовп

В Одесі відбулося дорожньо-транспортна пригода – трамвай, що слідував по маршруту №13, зійшов з рейок і врізався в стовп контактної мережі.

Інцидент стався на вулиці Таїрова, неподалік від проспекту Небесної Сотні, вранці 12 листопада і, на щастя, обійшовся без постраждалих.

“За словами очевидців, вагон несподівано зійшов з рейок і врізався в стовп контактної мережі. Залізобетонна конструкція хоча і похилилася, але удар витримала – контактна мережа не постраждала” , – йдеться у повідомленні.

Як запевнили у прес-службі комунального підприємства “Одесміськелектротранс”, на місце події виїхали фахівці підприємства, які розберуться в причинах того, що сталося.