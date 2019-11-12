У столиці за добу в ДТП постраждали 14 осіб, з яких четверо дітей

Бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва протягом доби, 11 листопада, здійснили виїзди на виклики через ДТП 14 разів.

Протягом доби 11 листопада у столиці в ДТП постраждали 10 дорослих та четверо дітей, з них дев’ятеро дорослих та двоє дітей були госпіталізовані.

Всього бригади “швидкої” здійснили 1150 екстрених викликів. У 68% викликів бригади прибували на місце менше ніж за 10 хвилин.

Медики зафіксували 35 летальних випадків. Слід додати, що зафіксовано чотири падіння з висоти та два повішання.

Нагадаємо, з початку року в Україні 148 дітей загинули в ДТП.