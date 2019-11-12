На Закарпатті жінку-підприємця атакували гранатою

На Закарпатті невідомий чоловік кинув вибуховий пристрій на територію приватного будинку підприємниці з Мукачева.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, вибуховий пристрій здетонував.

За уточненими даними, атака сталася на будинок 41-річної жительки Мукачева.

“Невстановлена особа кинула пристрій, схожий на гранату, внаслідок чого стався вибух. Травмованих немає”, – повідомили в поліції.

На місце прибуло керівництво поліції області, правоохоронці, а також інспектори кінологічного центру і вибухотехніки.

Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 296 (навмисне пошкодження майна шляхом вибуху) Кримінального кодексу України, тобто.