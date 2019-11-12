У Києві хлопець облив себе пальним і підпалив посеред залу ігрових автоматів

На столичній Дарниці у ніч проти вівторка, 12 листопада, чоловік вчинив спробу самоспаленняпосеред залу ігрових автоматів на вулиці Попудренка, 9а. Про це повідомляє “Інформатор”.

Так, хлопець зайшов близько 4:30 до залу ігрових автоматів “Лото Золото”, заявив, що “зараз ви згорите разом зі мною”, облив себе рідиною для розпалювання багаття і підпалив. Займання швидко загасили і викликали екстрені служби. При цьому він отримав несерйозні опіки, тому допомога медиків не знадобилася.

Видання уточнює, що невідомий, якому на вигляд близько 25 років, перебував у неадекватному стані і відмовився пояснювати причини свого вчинку. У момент НП у закладі були тільки адміністратор і один відвідувач. На щастя, ніхто з них не постраждав.