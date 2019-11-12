Жадібність США: американці не залишать у спокої Сирію, поки не викачають всю нафту

Як би Штати намагалися переконати всіх, що вони до цих пір не покинули Сирію, тому що в них дуже добре виходить боротися з терористами – їм цього не вдалося. Ніхто не повірив. Далі прикриватися «боротьбою» немає ніякого сенсу. Тому президент США Дональд Трамп вирішив зізнатися, що він залишився, бо йому дуже потрібна сирійська нафту.

У Держдумі вважають, що так чи інакше, але Трампу доведеться піти з Сирії. В іншому випадку його армія розбита. І це стане куди більш сильним ураженням, ніж кампанія імпічменту.

Вже ні для кого не секрет, що США вступили в союз з курдами, щоб утримувати нафтові поля САР. На території Афганістану і Пакистану були створені цілі табори, в яких співробітники американських спецслужб готували бойовиків. Після підготовки терористів постачали зброєю і переправляли в Сирію. На сьогоднішній день головним вигодонабувачем від сирійського конфлікту є американці. Саме США руками «підгодованих» терористів ведуть боротьбу з легітимним урядом Сирійської арабської республіки.

За версією деяких ЗМІ, на півночі САР курдські збройні формування готували теракти в Заевфратье для нагнітання обстановки, і щоб у США з’явився привід виправдовувати своє перебування в Сирії.

Днями в місті Салук провінції Ракка стався вибух, в результаті якого загинуло вісім осіб. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 20 мирних жителів. Туреччина, яка контролювала місто, поклала відповідальність за інцидент на курдів.

Методи США знаходять нові форми. Розграбування нафтових родовищ служить практичним прикладом політики США, яка в тому і полягає, щоб привласнювати чуже. І неважливо, які методи вони при цьому використовують, навіть людське життя в даному випадку нічого не значить.