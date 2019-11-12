Іркутські влади провалили доручення Путіна про допомогу постраждалим від повені жителям

Загальноросійський народний фронт (ОНФ) на прес-конференції в Іркутську представив результати моніторингу надання допомоги постраждалим від паводку в Іркутській області. Моніторинг дозволив виявити численні порушення, повідомляється на сайті руху.

Моніторингова група ЗНФ опитала 305 осіб у 15 постраждалих населених пунктах. Майже 70% опитаних сказали, що не знають, де можна отримати допомогу, відновити документи і проконсультуватися. Мешканці змушені звертатися до платних адвокатам, щоб отримати належні компенсації, житловий сертифікат або сертифікат на капітальний ремонт. Крім того, у більшості обстежених населених пунктів відсутні мобільний зв’язок та інтернет, тому інформації, розміщеної на сайті обласного уряду, явно недостатньо для оповіщення громадян.

Про проблеми з виплатою компенсацій заявили 90% опитаних. Так, 86-річна мешканка селища Соляна Мархабат Насыбуллина подала заяву на проведення оцінки збитку майна ще в серпні, але представники комісії так і не приїхали. Родичі жінки найняли адвокатів, щоб отримати компенсації через суд.

У селищі Вознесенський два рази втрачали документи в селищній адміністрації. Там же один з жителів розповів активістам ЗНФ, що не зміг отримати компенсацію за втрату врожаю, тому що не вийшло зафіксувати збитки із-за відсутності фотоапарата. В Порозі жительці відмовили у всіх компенсації та виплати під приводом затоплення будинку ґрунтовими водами.

У всіх обстежених моніторинговою групою населених пунктах люди бояться, що не встигнуть використати виданий житловий сертифікат: чиновники встановили термін переїзду до 15 листопада, хоча частина людей взагалі ще не отримала сертифікати. Про необхідність допомоги в оформленні сертифіката заявили 64% опитаних. З них 57% не згодні з актами міжвідомчої комісії з оцінки завданого збитку, однак у них відсутні кошти для оскарження цих рішень. Про проблеми з документами (будинок не приватизований, загублені документи та інше) заявили 42% жителів.

Міжвідомчі комісії в більшості випадків прийшли відразу після повені, тому не змогли оцінити реальний збиток, який став очевидний через деякий час. Присутній на прес-конференції житель Нижнеудинска Андрій Нікітін розповів, що не зміг домогтися не тільки компенсацій, але навіть огляду будинку. Мешканка селища Вознесенський Олена Васіна повідомила, що її змушують відмовитися від землі, щоб отримати сертифікат на нове житло. А мешканка селища Аршан Любов Дунцова розповіла на прес-конференції про непридатному для проживання будинку свого 77-річного брата, в якому чиновники запропонували провести капремонт. Люди не знають, як переживуть зиму, їм не надали компенсацію за втрату майна, чиновники зафіксували лише збитки виходячи з трьох соток городу на ділянці площею 20 соток.

Місцеві та регіональні влади усунулися від вирішення проблеми ремонту комунального житла. Чиновники стверджують, що гроші на ремонт регіональні влади виділять не раніше весни наступного року. Тобто жителі будуть зимувати в будинках з глибокими тріщинами, тріснутими печами, проваленими підлогами, разрушающимся фундаментом.

“Було чітке доручення президента, щоб конкретно відпрацювати кожну проблему, ситуацію кожної людини, що постраждав від паводку. Необхідно було створити мобільні консультаційні групи, які могли б проїхати по всім населеним пунктам, опитати кожного жителя. Слід сформувати групи, які повинні допомогти літнім людям зібрати необхідний пакет документів для отримання сертифікатів на житло, на ремонт, зібрати необхідні довідки”, – підкреслив співголова регіонального штабу ОНФ в Іркутській області Сергій Апанович.

Між тим Слідчий комітет має намір перевірити інформацію про те, що частина потерпілих від повені жителів Іркутської області не отримали по 10 тис. рублів з федерального бюджету. Сюжети про це одночасно вийшли на двох федеральних каналах, що посилаються на місцевих жителів і ОНФ.

“В ефірі одного з федеральних каналів були озвучені проблеми жителів міста Тулуна Іркутської області, що позбулися житла в результаті повені, що сталася влітку. Кошти з федерального бюджету надійшли вчасно, але, незважаючи на те, що в регіоні вже настали холоди, питання з наданням придатних для проживання приміщень місцевими чиновниками досі не вирішене”, – йдеться в заяві СК РФ, яке цитує “Тайга.Інфо”. Повідомляється, що люди не отримали навіть первісну виплату в 10 тис. рублів. Голова СК РФ Олександр Бастрикін дав вказівку провести перевірку.

Про який саме федеральному каналі йде мова, в СК не уточнили. Але 10 листопада на “Росії 1” в програмі “Вести недели” випустили сюжет під назвою “Без житла та грошей: іркутські чиновники рапортують про те, що не зробили, і підвищують собі зарплати”, а 11 листопада сюжет про не забезпечених житлом мешканців Тулуна вийшов на Першому каналі.

При цьому ще у вересні займається ліквідацію наслідків паводку в Іркутській області віце-прем’єр Віталій Мутко заявив, що федеральний уряд не перевело постраждалим полагавшиеся виплати.