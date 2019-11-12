Головні скріпи — багнети і палиці

Практика показує, що вуличні протести можуть тривати скільки завгодно, але якщо від вождя відвертаються поліція і армія, залишається тільки бігти.

Болівійський президент «добровільно» пішов у відставку, після того, як сусідня Аргентина не дозволила йому покинути батьківщину. Будинок його вже розгромлений, а сам він знайшов притулок в посольстві Мексики.

Режим любителя коки Ево Моралеса впав після того, як поліцейські, слідом за військовими, відмовилися виконувати репресивні накази. Тому є маса об’єктивних причин. Найпростіша стоїть в тому, що колишній болівійський президент — індіанець, і стверджував, що у владі представляє їх інтереси, а армія і поліція в основному складаються з місцевих іспаномовних креолів.

І все ж режим впав не через етнічних протиріч. Просто Болівія — це приклад того, як держава виявилася сильніше узурпатора. Будь-яка диктатура, навіть сама м’яка авторитарна, при якій немає жорстких репресій, спирається, в першу чергу, на силу. Ця сила їй потрібна зовсім не для того, щоб придушувати пересічних співгромадян. Вони можуть бути цілком на стороні правителя, особливо перший час, коли він дорвався до влади під маскою реформатора.

Сила потрібна для боротьби з державою. Держава — це суди, закони, поліція, партії, парламент і сотні тисяч рядових чиновників. У країні, яку в останні роки не «трясли» революції, всі ці люди мають своє уявлення про те, як їм працювати, що таке професіоналізм і самоповагу. Для встановлення одноосібної влади треба, в першу чергу, підпорядкувати собі цей апарат. А от коли держава вже впала і запанувало беззаконня, тобто свавілля однієї людини (або колективної диктатури), то тільки тоді армія та поліція можуть розвернутися проти власного народу.

Яскравий тому приклад — нинішній венесуельський режим. Але тут було простіше, адже його основоположник Уго Чавес був вихідцем з військової середовища. Так що це лівопопулістська авторитарна політична система — це і є армія. Чиновники, парламент (і навіть поліція) у Венесуелі можуть скільки завгодно довго і масово бунтувати проти узурпації влади президентом. Але армія твердо стояти за нього, тому що вона не просто прикормлена, а знає, що це «свій сучий син».

Болівійська історія показує зворотну картину. Ево Моралес був приведений до влади індіанським населенням країни. Армія і поліція йому дісталися переважно креольські. Але, головне, ментально чужі. Він так розраховував на свій гнітючий рейтинг, що пішов фактично на державний переворот. Причому вже повторний.

Спочатку він змінив конституцію, і його перший президентський термін був визнаний «нульовим», що дозволило обратися ще двічі. Потім він провів референдум, який покликаний був дозволити йому обратися вже в четвертий (формально, третій) раз. І провалив його — держава не стало масово фальсифікувати результати на користь Моралеса.

Тут би йому, як справжньому диктатору, застосувати силу проти повзучого опору. Але він замість цього продавив судову систему «отримав ярлик» на участь у нових виборах. І, судячи з усього, банально не зміг перемогти в першому турі.

Для цього, згідно з болівійським законами, Моралесу треба було набрати більше половини голосів, або мати більше ніж 10-процентну перевагу над найближчим переслідувачем. Перевага це йому лояльна голова виборчої комісії Болівії (індіанка) намалювала. Але було вже пізно.

Держава перейшла в наступ проти узурпатора. Виявилося, що він порушив головний принцип авторитарного лідера — треба мати особисто відданих силовиків. Це може бути поліція або армія. Це може бути яка-небудь національна гвардія. Але вона повинна бути абсолютно вірною і готової застосовувати силу проти населення. Причому як у Венесуелі — незалежно від того, скільки народу виходить протестувати — тридцять тисяч або три мільйони.

Ось цих-то силовиків у Моралеса не виявилося. Першою «злила» його армія, за нею — поліція. Далі невдала спроба втечі і закономірна відставка. Не допомогли навіть таємничі політтехнологи, яких йому на допомогу нібито надіслали з Росії.

А все тому, що людина, схоже, Моралес, був не такий уже й поганий. Можливо, при ньому зростало виробництво кокаїну, та й сам він любив жувати листя коки, але він не став руйнувати основи болівійського держави, замінюючи собою в одній особі всі державні інституції, як це сталося, наприклад, в Росії. Не став і «натаскувати» свою армію і поліцію на населення. За що, треба сказати, і поплатився.

Тепер, напевно, російський президент Володимир Путін, який уважно стежить за долею авторитарних лідерів у всьому світі, буде питати співгромадян: «ви що, хочете як у Болівії?» Ось тільки соцопитування останнього часу кажуть, що відповідь, можливо, виявився б не настільки однозначним. Але почути його ніяк не вийде, адже болівійський варіант в сучасній Росії абсолютно неможливий.