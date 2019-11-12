Настя Каменских в латексе удивила новым откровенным образом

Настя Каменских показала себя во всей красе в стильном наряде

Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников своей необычной внешностью

Артистка позировала в наряде из своего последнего клипа «Elefante», пишет Рoliteka.net. Настя смотрела в камеру, стоя в розовой курточке и черном лифчике. Образ завершали различные украшения, а также белый парик. У звезды был макияж с акцентом на большие глаза. Любая позавидует такому образу.

Позади Каменских просматривается часть большого банана, который также показывали в клипе.

Почти за полчаса пост Насти собрал более 12 тысяч лайков и массу комментариев. Подписчики восхищались красотой звезды.

: politeka.net