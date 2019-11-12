У Росії виявили спалах пташиного грипу

Усі птахофабрики Челябінської області Росії будуть працювати у закритому режимі, оскільки на одному з господарств регіону виявили вірус пташиного грипу.

“За даними Федерального центру охорони тварин, збудник пташиного грипу підтипу H5N1 виявлений в шести пробах патологічного матеріалу, взятих на місці масової загибелі птахів – Мордвінскій мисливськоій ділянці Увельського району Челябінської області”, – повідомляє видання meatinfo.ru.

Щоб не допустити подальшого поширення небезпечного захворювання, всім підприємствам регіону, що спеціалізуються на птахівництві, наказано перейти на закритий режим роботи. Управління ветеринарії проводить моніторинг ситуації і вживає екстрених санітарно-гігієнічних заходів та заходів контролю стану птиці на приватних подвір’ях і в інших неспеціалізованих господарствах Челябінської області.

Нагадаємо, минулого місяця спалах вірусу зафіксували у Франції. Низькопатогенний вірус пташиного грипу Н5 виявили на одному з підприємств, що спеціалізується на вирощуванні качок. На підприємстві, де виявили пташиний грип, вирощують близько 2,6 тис. голів птиці. Господарство розташоване в населеному пункті Мароль-ан-Сельн (Центральна Франція).

: agri-gator.com.ua

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