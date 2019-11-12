В Запорожье девушка сбросилась с моста Преображенского

17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством

В Хортицкое отделение полиции поступило сообщение, о том, что девушка 2002 года рождения покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста Преображенского. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области.

Видео, на котором видно, как девушка стоит на мосту, а потом, вроде бы, прыгает вниз выложили на одном из Telegram-каналов. Видео было снято случайно видеорегистратором, установленным в одной из мимо проезжающих машин.

: iz.com.ua