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Рыжий кот превратился в звезду Сети из-за необычно больших глаз

12.11.2019

Пятилетний кот по кличке Потейто («Картошка») стал настоящей интернет-сенсацией благодаря своим невероятно большим зеленым глазам навыкате.

Об этом пишут Факты.

Как сообщает издание Metro, 21-летняя хозяйка животного, американка Эшли Норлин, не знает причины такой внешности своего питомца и предполагает, что это некая его генетическая особенность. Она «усыновила» его два года назад. И люди сразу же начали обращать внимание на его уникальную внешность.

Благодаря гигантским вытаращенным глазам вид у Потейто постоянно удивленный. У него есть собственная армия фанатов, которая с нетерпением ожидает новых фотографий необычного кота. Некоторые считают, что глаза делают Потейто похожим на инопланетное существо.

В Instagram у Потейто уже более 50 тысяч подписчиков.

: golos.ua

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