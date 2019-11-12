У столиці поліція розслідує розкрадання коштів на 40-мільйонної реконструкції стадіону

Поліція розслідує розкрадання коштів на сорокомиллионной реконструкції стадіону на Драйзера. Поліція і прокуратура вважають, що службові особи ТОВ «Ягуар» заволоділи коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних робіт по реконструкції стадіону з штучним покриттям, розташований на вул. Драйзера, 2Б, Київ р..

Про це стало відомо з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на постанову Деснянського райсуду Києва від 5 листопада.

Згідно з матеріалами справи, в квітні 2017 комунальне підприємство «Ватутинскинветбуд» замовило ТОВ «Ягуар» реконструкцію стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-Б у Деснянському районі м. Києва за 26,40 млн грн., у серпні 2017 – додаткові будівельні роботи з цього стадіону 13,19 млн грн.

5 листопада суд надав слідчим поліції доступ до документації по реконструкції стадіону, перерахування комунальним підприємством «Ватутинскинветбуд» коштів ТОВ «Ягуар» і банківського рахунку ТОВ «Ягуар».

Київський «Ягуар» належить Василю і Євгену Рахмайловым і Сергію Халимоненко.

Халимоненко керує ТОВ «Будівельно-промислова компанія «Ягуар» Світлани Рахмайловой. Рахмайлов євген володіє ТОВ «Укрпромбудресурс» з Андрієм Ревою.

Василь Рахмайлов володіє ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Ваш холдинг» на чолі з тим же Халимоненко.

ТОВ «Ягуар» орендував приміщення у ТОВ «Територіальне міжгосподарське об’єднання «Ліко-Холдинг» з групи Ігоря Лисова, екс-заступник голови КМДА і екс-нардепа від Партії регіонів, яке в 1999 р. проектувало ремонт корпусів олімпійської бази в Конча-Заспі .

КП «Ватутинскинветбуд» органу виконавчої влади районної у місті Києві ради очолює Олег Горобець.