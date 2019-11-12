Вибух на Закарпатті: у двір підприємця кинули гранату

У Закарпатській області, на територію приватного будинку жінки-підприємця з Мукачева невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував.

“12 листопада в 04.23 ранку надійшло повідомлення від поліцейського управління поліції охорони, що вони здійснили виїзд на спрацювання сигналізації в охоронюваному об’єкті. Згодом з’ясувалося, що у двір будинку 41-річної жінки кинули пристрій, схожий на гранату, в результаті чого стався вибух. Травмованих немає” , – повідомляють в Нацполіціі.

На місце події виїхало керівництво поліції області, інспектори кінологічного центру і вибухотехніки. Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 296 КК України, тобто умисне пошкодження майна шляхом вибуху.

Поліцейські звертаються з проханням до всіх, хто має будь-яку інформацію, або ж був свідком події, повідомити про це на лінію “102”.