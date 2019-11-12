Діджіталізація в дії: депутат ВР прийшла на засідання з новим айфоном

Діджіталізація в дії. Депутат Ради фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердиева вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити в мережі тепер зі знижкою за 40 тис. 999 грн. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала журналістка Ганна Стешенко.

“Не, ну а шо. Не треба заздрити. Тим більше, з огляду на чутки про зарплати в конвертах по $ 5-15 тисяч на місяць. Адже однієї зарплати нардепа в середньому в 25 тис. грн на такий телефончик точно не вистачить”,- повідомила журналіст.

У коментарях читачі пишуть про те, що депутат, мабуть, знайшла телефон чи придбала в кредит.

Також нагадаємо про те, що журналісти нещодавно розповіли про цікаві надбання матері іншого депутата ВР- Олександра Дубінського.

У матері депутата за останні 5 років з’явилося 7 автівок, серед яких найдорожча – Maserati Coupe Cambiocorsa.

“Гараж” своєї мами нардеп пояснив тим, що “мама любить швидкість”.

В 2014 році Дубінський придбав дві квартири по 100 тисяч доларів у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі.

У Київській області нардеп володіє шістьма земельними ділянками із заміським будинком.

Також є в нього будинок у Солом’янському районі Києва, квартира в елітному ЖК “Французький квартал” на Печерську і квартира на Теремках.

Нажиту нерухомість пояснює своїм “журналістським талантом”.