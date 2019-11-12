У Дніпрі водій «Газелі» прокатав поліцейського на капоті

У понеділок, 11 листопада, у Дніпрі поліцейський звернув увагу на білу «ГАЗель», яка не пропустив пішохода на пішохідному переході. Правоохоронець підійшов до водія, щоб зробити йому зауваження, але він мало того, що його проігнорував, так ще й покатав на капоті.

Про це повідомляє місцеве видання.

Співробітники Шевченківського відділення поліції відпрацьовували район у рамках операції «Мігрант» та «Нагляд», коли «ГАЗель» проїхала повз них по проспекту Богдана Хмельницького. Водій не пропустив пішохода, який переходив дорогу по «зебрі», чим і привернув увагу одного з поліцейських. Коли той підійшов до водія і показав своє службове посвідчення, чоловік, незрозуміло чим керуючись, просто натиснув педаль газу. За підсумком він прокатав 31-річного поліцейського на капоті близько 30 метрів, перш ніж остаточно зупинився.

Правоохоронець відбувся лише ударами і парою саден. Водія «Газелі» затримали і доставили у райвідділ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За свій вчинок 30-річний чоловік може сісти за ґрати на 5 років.