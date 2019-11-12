Дипломат розповів, чому важливо, щоб Зеленський віч-на-віч поспілкувався з Путіним

Зустріч в Нормандському форматі потрібна для того, щоб нова українська влада зрозуміла безперспективність надій на домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним.

Так екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував InfoResist заяву глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамии про те, що зустріч «нормандської четвірки» необхідна для відмови від мінських угод.

«Так само теоретично може бути потрібна зустріч в Казахстані, якщо, звичайно, вона відбудеться. Для того, щоб президент Зеленський поспілкувався очі в очі, хоча це дуже небезпечно, з Путіним, і зрозумів, що поступок з його боку не буде. А якщо і будуть, то це будуть заманухи, які нам будуть дорого коштувати. Наприклад, щодо дешевого газу або будь-якої іншої нісенітниці, яку нам будуть подавати красиво загорнутої, а насправді це буде чергова пастка», — вважає дипломат.

За його словами, Зеленському необхідно переконатися в тому, що з РФ неможливо побудувати відносини, як з цивілізованою державою.

«Нашому президенту потрібно пройти цей шлях. До цих пір вважають, що відносини з Росією як з цивілізованою країною можливі. Ну треба дати йому шанс переконатися в протилежному», — зазначив Огризко.

На питання, чому стратегічні партнери України в Європі підштовхують Зеленського до зустрічі з Путіним, дипломат відповів: «У них інша мотивація».

«Зеленський відступить, і їм буде легше. Тут потрібно розуміти, що їм вся ця тема вже набридла, і вони будь-яким способом, а краще за рахунок України, хочуть закрити. Тому тут нічого нового немає», — додав екс-глава МЗС.