Росіянину Кирилу Терешину видалили «руки-базуки»

Російської інтернет-знаменитості Кирилу Терешину, більш відомому як «руки-базуки», провели операцію в московській клініці.

Тепер у молодої людини звичайнісінькі кінцівки, повідомляє паблік Mash.

Під час операції медики відкачали з рук Терешина синтол і інші дивні речовини. Лікарі стверджують, що знаменитому «качку» вкрай пощастило, так як його руки могли і зовсім ампутувати.

Тепер Терешина чекає тривалий процес реабілітації. На поточний момент він навіть не може рухати руками — в лікарняній палаті мама годує його з ложечки.

Слід зазначити, що Терешин сам прийшов до лікарів і терміново попросив видалити його знамениті біцепси, так як у нього почався запальний процес.