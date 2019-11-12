«Підприємство під ліквідацію, співробітники в Росію або вмирати»: Тинянский розповів про сумну долю «Стиролу»

У непідконтрольної Україні Горлівці на «націоналізованому» хімічному концерні «Стирол» призначений кілька місяців тому так званий «т.в.о. директора» Титов А.с Р., який є індивідуальним підприємцем і громадянином РФ.

При цьому прописки та «паспорта ДНР» у нього немає, у зв’язку з чим він не має законної можливості і права керувати підприємством і весь цей період у підприємства немає можливості управляти поточним рахунком — воно повністю паралізований. Про це повідомляє член НВФ Євген Тинянский у своєму Телеграм-каналі.

Тинянский пише:

«Велике підприємство, на якому працює під тисячу осіб, яке очищає фекальні стоки міста й забезпечує електроенергією частину міста, два місяці не має можливості придбати необхідні матеріали для стабільного змісту працюючих цехів. З таким підходом до справи говорити про якусь діяльності та розвитку підприємства безглуздо!»

При цьому, за словами члена НВФ, робота по списанню майна і реалізації товарно-матеріальних цінностей без дозвільних документів йде повним ходом, а працівники підприємства сидять без зарплат:

«Працівники третій місяць без заробітної плати, маючи заборгованість за чотири місяці, ще продовжують в надії виконувати свій обов’язок і якимось дивом виживати. Багатьом доводиться ходити на роботу пішки і голодувати. Багато фахівців не витримують і від безвиході їдуть працювати на Україну».

За його словами, «керівництво» Стиролу нібито, поїхало в Москву за новими вказівками. Тинянский зазначив, що напередодні зими підприємство не закупило ні дров, ні вугілля:

«От і вимальовується картина, що нікому нічого крім наживи не потрібно. Цілком перспективне підприємство крокує під ліквідацію, фахівці роз’їжджаються хто в РФ, хто в Україну, залишилися працівникам доводиться потихеньку вмирати».