В Україні на завтра оголосили штормове попередження

В Україні на середу, 13 листопада, оголосили штормове попередження через сильний вітер і туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“13 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці на Лівобережжі країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, – вказали синоптики.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, за даними синоптиків, до кінця тижня в Україні очікується похолодання.