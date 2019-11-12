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Придавило дахом: біля блокпосту на Донбасі сталася жахлива ДТП, багато загиблих і поранених

12.11.2019

12 листопада в результаті ДТП на тимчасово окупованій частині Донбасу загинуло двоє людей, ще 11 отримали травми.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, інцидент стався біля пункту пропуску “Олександрівка” на дорожньому коридорі Донецьк-Курахово.

12 листопада в результаті ДТП на тимчасово окупованій частині Донбасу загинуло двоє людей, ще 11 отримали травми.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, інцидент стався біля пункту пропуску “Олександрівка” на дорожньому коридорі Донецьк-Курахово.

За попередніми даними, причиною аварії могло стати перевищення швидкості в умовах щільного туману і низької видимості.

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