Незаконна «прослушка» СБУ. Петров, Криндич, хто ще?

Хто з нас не замислювався над питанням таємниці особистого листування і спілкування по телефону? І ось, зовсім недавно 6 листопада 2019 року прес-центр Служби безпеки України надто відверто як для спецслужби оприлюднив інформацію про те, як Управління внутрішньої безпеки СБУ изобличило злочинну діяльність діючих і колишніх співробітників контори, які займалися незаконним прослуховуванням абонентів і продавали отриману таким шляхом інформацію.

У повідомленні йдеться про те, що колишній співробітник спілкуючись по суті з криміналітетом і бізнесом знаходив замовників, а діючі працівники здійснювали зняття необхідної інформації по замовленню. Приміром, якщо хтось хоче дізнатися, про що ви розмовляєте з банкіром, за кого будете голосувати на виборах, зраджує дружина або який готуєте сюрприз компаньйона по бізнесу, куди та коли відвозити готівкові після миття гроші для того, щоб потім пограбувати вас — будь ласка, вам обов’язково допоможуть. Головне, щоб у вас на це вистачило коштів, адже вартість такої послуги по прослуховуванню потрібного вам абонента — мінімум 9 тисяч доларів США за два місяці і оплата — наперед оптовикам — знижка. Вам поетапно видається інформація в потрібному вам вигляді цікавить вас аж до онлайн інформування про події. Ще згадувалося, що слідство в рамках кримінального провадження за статтею 368 частиною 3 Кримінального Кодексу України встановлює точну кількість абонентів, потерпілих від протиправної діяльності фігурантів цієї справи.

Тема незаконної прослушки дуже часто піднімається в ЗМІ, нерідко використовується для звинувачень самої спецслужби, а так само в якості інструменту для підняття або нанесення шкоди рейтингу політичних гравців різного рівня.

Схоже, що факт оприлюднення таких даних самої Службою безпеки України вже говорить про деякі зміни підходів нового керівництва і вказує на якісь реальні кроки по очищенню і реформування спецслужби. Дуже хочеться вірити, що на цьому порядні офіцери СБУ не зупиняться і такі «справи честі» будуть сумлінно і професійно розслідуватися і доводитися до логічного і законного завершення шляхом обвинувальних вироків фігурантам.

Особисто у мене виникає питання, хто ж є тими особистостями, які в умовах війни в такий далеко не хитрий спосіб користувалися своїм службовим становищем з метою збагатитися. Від близького до СБУ джерела стало відомо, що одним з фігурантів цієї неприємної історії є діючий співробітник Кіровоградського управління СБУ підполковник Криндич Павло Іванович, 1986 р. н. Начебто нічого примітного в цій фігурі немає, якби не тісний зв’язок з такою одіозною персоною в лавах СБУ — генералом Олексієм Петровим, який ще до вересня очолював Департамент контррозвідки, зростання кар’єри якого був стрімкий за вподобанням особисто Петра Олексійовича Порошенка і якого не звільнили, як деяких таких самих одіозних керівників служби, а всього лише пересунули очолювати регіональний орган в Кіровоградській області. Знаючі люди кажуть, що затриманий Внутрішньою безпекою СБУ Павло Криндач -права рука генерала Олексія Петрова. Адже перебування генерала на будь-якій посаді супроводжувалося присутністю «біля тіла» саме Криндича, який вирішує будь-які найбільш важливі та відповідальні сімейні, приватні та комерційні питання. Він розпоряджається землею та іншими активами Петрова, на нього виписуються довіреності, він контактує з держорганами відводячи від шефа зайві погляди. І саме це є першопричиною такої швидкої кар’єри Криндача, який без найменшого керівного досвіду, без досвіду контррозвідувальної діяльності всього за кілька місяців був призначений помічником начальника ДКР. Після звільнення Петрова з високої посади він одразу ж пускається за шефом в Кропивницький. Чи Не правда, характер відносин схожий на сімейні? Правда, виявилося, ненадовго Криндач осів у цьому регіоні.

Виникає питання, чи міг помічник Петрова самостійно організувати незаконне отримання інформації для продажу? Знаючі люди кажуть, що не міг через те, що у вірного «зброєносця», або як у вузьких колах говорять «колбасореза», повноваження недостатні для організації такої схеми. І схоже, що без участі Петрова в цій оборудці тут не обійшлося, а він, подейкують, дуже небайдужий до матеріальних благ і вишукує можливості будь-якими доступними шляхами.

Важливо в цій історії те, що попередній керівник ДКР Олексій Петров неодноразово вже був об’єктом звинувачень з боку представників мас-медіа в корупційних зв’язках з фігурантами антикорупційних розслідувань щодо зловживань в «Укроборонпромі», незаконному переміщенні товарів через лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями, незаконному збагаченні, використанні незадекларованого майна і т. д. і т. п. Такі факти однозначно негативно відбивалися на авторитеті української контррозвідки, яка в суспільній свідомості значною мірою виділялася як незаплямоване підрозділ Служби безпеки України.

Чи буде це «справа честі» для СБУ не дивлячись на посади та погони дійсно тим стартом очищення? Видадуть розголосу всіх справжніх фігурантів або зроблять одного Криндача цапом-відбувайлом і по-тихому спустять на гальмах, як раніше це вже неодноразово відбувалося в загальній статистиці Служби безпеки України, покаже лише час.





Семен Уралов, для “ОРД”