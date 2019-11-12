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Замість Луценка в Раду проходить В’ятрович

12.11.2019

Колишній глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зайде в Раду за списками «Європейської солідарності» Петра Порошенка

Про це сказала нардеп від «Євросолідарності» Ірина Фриз.

Після того, як з фракції «ЄС» вийшла дружина колишнього генпрокурора Ірина Луценко, наступного за списком «ЄС» повинна була стати Наталія Бойко. При Порошенко вона працювала заступником міністра енергетики — займалася евроинтегрцией.

Зараз вона працює представником Кабміну Гончарука в наглядову раду «Нафтогазу» і в Раду вирішила не йти.

12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від «Європейської солідарності» Ірини Луценко за його заявою.

«За» проголосували нардепів. Луценко у промові підвела підсумки своєї діяльності в парламенті за 10 років.

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