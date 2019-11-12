У Києві викрили поліцейського у втручанні в інформаційний портал Нацполіці

У столиці співробітника поліції викрито в незаконному втручанні в інформаційний портал Національної поліції України. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ТУ ДБР, розташованого в місті Києві, за оперативного супроводження ДВБ Нацполіції України проведено ряд обшуків в приміщеннях відділів поліції ГУ НП в Київській області та викрито працівника Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області, який своїми діями сприяв водіям в уникненні відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння”, – йдеться в повідомленні.

Так, упродовж 2018 року працівник Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області, маючи доступ до Інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України”, вносив у систему неправдиві відомості про закриття адміністративних проваджень відносно осіб, притягнутих в законному порядку до відповідальності за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння), у тому числі з позбавленням права керування транспортним засобом на певний строк.

Вносячи несанкціоновані зміни до Інформаційного порталу Нацполіції, поліцейський у такий спосіб сприяв водіям, які вчинили вказане адміністративне правопорушення, уникнути заборони на керування транспортним засобом.

У ході слідства задокументовано декілька фактів внесення поліцейським недостовірних відомостей до Інформаційного порталу, у зв’язку з чим йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

На даний час досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу.