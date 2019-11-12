У Києві заявили, що грошей на оплату газу більше немає і сховища пустішають

Українське добробут останнім часом наполегливо скорочується, і тепер пішли відомості, що грошей практично закінчилися і країні просто нічим платити за газ.

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У “Нафтогазі” розповіли, що на опалювальний сезон Україні знадобиться не менше 1,5 мільярда доларів, що звучить непідйомною сумою для країни в нинішньому становищі.

До закінчення цього року, у Києва достатньо газу і грошей на його оплату, але ось вже в наступному році почнуться проблеми. Адже, контракт на транзит російського газу “Нафтогаз” відмовився переподпписать.

А якщо немає транзиту, то немає і оплати за послуги, так і газу, який раніше вони могли “скачати” з труби теж не буде. Звичайно, Київ може звернутися до Європі, але там без грошей їм ніхто нічого не дасть, та й тариф там зовсім інший.

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Єдиний порятунок для України – це чергова порція солідних кредитів. Але і з цим у них точно будуть проблеми. Адже минулого разу, ще в травні цього року, МВФ відмовив Києву в транші.

На що розраховує Київ поки не зрозуміло, але зате наочно видно, до чого призводить русофобія. Не псуй Україна взаємини з РФ, проблем з газом у них явно б не виникло.