У мешканців багатоповерхівок забрали права на приміщення в своїх будинках. Суть рішення Верховного суду

Мешканці багатоквартирних будинків в Україні не мають тотального права на всі нежитлові приміщення у своїх будовах, навіть після приватизації квартир.

До такого висновку прийшла Велика палата Верховного суду, розглядаючи справу №598/175/15-ц. Вона видала резонансну правову позицію, яка суперечить висновку Конституційного суду 2011 року (у справі № 14-рп/2011), за яким мешканці мають право на допоміжні приміщення, які забезпечують «експлуатацію будинку та побутове обслуговування його мешканців».

БП-ВС видала новий висновок на цей рахунок: «Разом з тим нежитлове приміщення — це приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин». Тобто з’явилося двояке трактування.

«Верховний суд не говорить, що мешканці багатоповерхівок не мають права на нежитлові приміщення своїх будинків. Однак наполягає на тому, щоб в кожному окремому випадку проводилося розгляд у частині використання нежилих приміщень. І якщо вони не є невід’ємною частиною комунального господарства, і є окремими структурами, то мешканці не можуть пред’являти на них права. Особливо, якщо вони будувалися в розрахунку на конкретний бізнес, і це можна довести проектною документацією», — пояснив «Країні» старший партнер адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

У судовій постанові навіть перерахували, що це може бути.

«З наведених норм вбачається, що в житлових будинках можуть бути як допоміжні, так і нежитлові приміщення, які мають окреме, незалежне призначення (магазини, кафе, перукарні, художні майстерні тощо). У багатоквартирних житлових будинках розташовуються і нежитлові приміщення, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин, у житловий фонд не входять (частина третя статті 4 Житлового кодексу Української РСР) і в результаті приватизації квартир такого будинку їх жителями право власності останніх на ці приміщення не виникає», — йдеться у висновку БП-НД.

Щоб визначити права володіння, Верховний суд запропонував вивчати кілька складових:

розташування приміщень;

загальну характеристику сукупності їх властивостей;

порядок використання.

«В кожному окремому випадку буде свій розгляд, а може навіть і експертиза. Думаю, виникне плутанина і не один конфлікт. З одного боку, люди зможуть затівати судові розгляди і шантажувати дрібний бізнес. З іншого — мешканці можуть втратити свої права на спірні об’єкти, якими повинні користуватися спільно», — вважає Кравець.

Юристи чекають помітного збільшення кількості спорів та позовів.

«В Україні активно оформляються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та укладаються договори з керуючими компаніями. Тому ретельно заглиблюються у питання управління нерухомістю: де закінчуються права власників і де починається загальне користування. Тому кількість судових спорів з цієї частини, найімовірніше, продовжить рости. Через непростого періоду, і правової неврегульованості ряду правових нюансів», — спрогнозував «Країні» адвокат, керуючий партнер юридичної фірми “Можаєв і партнери” Михайло Можаєв.