Пальчевський розповів, що погубить Зеленського

Телеведучий, бізнесмен і політичний експерт Андрій Пальчевський заявив, що влада намагається продати стратегічно важливий для України об’єкт – землю, а відкриття ринку землі може стати фатальним для президента України Володимира Зеленського.

Про це Пальчевський розповів в ефірі телеканалу NewsOne.

«Земля, яка була рясно полита кров’ю, потом вимагає серйозного підходу. Невдача в цій сфері буде фатальною для Володимира Зеленського», — сказав Андрій Пальчевський.

Пальчевський зазначив, що продаж землі в Україні можна поділити на два етапи. На першому етапі землю куплять українці, а на другому вони продадуть цю землю іноземцям.

За словами експерта, це неправильний підхід уряду, оскільки якщо б ринок землі був відкритий для іноземців, то землю можна було б продати дорожче і наповнити бюджет, чого домагається влада.

Пальчевський впевнений, що землю в Україні зможуть купити тільки олігархи, які будуть розраховуватися за землю не живими грошима, а своїми «нікому не потрібними банками, векселями, борговими зобов’язаннями».

Такий стан речей означає, що очікуваного Володимиром Зеленським та Олексієм Гончаруком наповнення бюджету не буде.

Крім того, Пальчевський зазначив, що Володимир Зеленський обіцяв українцям провести референдум перед відкриттям ринку землі, а його проведення після прийняття закону про продаж землі є недоречним. Крім того, в даний момент влада маніпулює думкою громадян України, заявляючи, що продаж землі іноземцям буде невигідною.